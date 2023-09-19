Стилистка перечислила россиянкам самые бесполезные осенние вещи

Стилистка Тимофеева назвала обтягивающую косуху бесполезной осенней вещью

Стилистка Татьяна Тимофеева перечислила россиянкам самые бесполезные осенние вещи. Соответствующая информация появилась в ее Telegram.

В первую очередь специалистка назвала казаки. «Они классно выглядят на блогерах, которые носят бохо, но странно смотрятся в обычном базовом гардеробе девушки из мегаполиса», — сообщила она.

Помимо этого, эксперт также призвала отказаться от жокейских сапог и обтягивающей косухи с круглым вырезом, которая добавляет лишние годы. «Она превращает женщину в тетю. А если ты попробуешь застегнуться, то ужаснешься и тут же ее снимешь», — подчеркнула стилистка.

Среди прочего, Тимофеева заявила, что неудачными станут трикотажные платья, которые демонстрируют все изъяны фигуры. «Свитеры из крупной фактуры, которые должны были добавить уюта твоим осенним образам, на самом деле простят и дешевят. И выглядят так, как будто ты сама вчера вечером связала их перед телевизором», — добавила она.

В заключение стилистка отметила неактуальность платьев из кожзама. «Тоже непонятная покупка. На голое тело в них холодно и противно. С чем их еще носить — непонятно», — высказалась она.

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