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20:38, 19 сентября 2023Ценности

Стилистка перечислила россиянкам самые бесполезные осенние вещи

Стилистка Тимофеева назвала обтягивающую косуху бесполезной осенней вещью

Фото: freestocks / Unsplash

Стилистка Татьяна Тимофеева перечислила россиянкам самые бесполезные осенние вещи. Соответствующая информация появилась в ее Telegram.

В первую очередь специалистка назвала казаки. «Они классно выглядят на блогерах, которые носят бохо, но странно смотрятся в обычном базовом гардеробе девушки из мегаполиса», — сообщила она.

Помимо этого, эксперт также призвала отказаться от жокейских сапог и обтягивающей косухи с круглым вырезом, которая добавляет лишние годы. «Она превращает женщину в тетю. А если ты попробуешь застегнуться, то ужаснешься и тут же ее снимешь», — подчеркнула стилистка.

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Среди прочего, Тимофеева заявила, что неудачными станут трикотажные платья, которые демонстрируют все изъяны фигуры. «Свитеры из крупной фактуры, которые должны были добавить уюта твоим осенним образам, на самом деле простят и дешевят. И выглядят так, как будто ты сама вчера вечером связала их перед телевизором», — добавила она.

В заключение стилистка отметила неактуальность платьев из кожзама. «Тоже непонятная покупка. На голое тело в них холодно и противно. С чем их еще носить — непонятно», — высказалась она.

Ранее стилист Александр Рогов назвал белые колготки трендом осени 2023 года. При этом эксперт показал серию фото, на которых проиллюстрированы подходящие образы с данными изделиями. На размещенных снимках манекенщицы примерили прозрачные и кружевные белые колготки с короткими шортами и лаковой мини-юбкой.

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    Екатерина Ештокина
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