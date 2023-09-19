Задержаны заказчики строительства прорванной при тайфуне дамбы в Уссурийске

В Уссурийске полиция задержала заказчиков строительства прорванной дамбы

В Уссурийске Приморского края полиция задержала директора муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика-застройщика» (СЕЗЗ) Дмитрия Бобрыша и его заместителя Анну Токарскую. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении Бобрыша и Токарской возбудили уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По версии следствия, по вине задержанных случился прорыв недостроенной дамбы во время тайфуна «Ханун» и затопление микрорайона «Семь ветров». В марте 2022 года «Служба единого заказчика-застройщика» и ООО «Строй Дор Строй» заключили контракт, согласно которому нужно было возвести «инженерную защиту» от затопления микрорайона «Семь ветров». Работы должны были проводиться в соответствии с графиком, однако с февраля до апреля 2023 года учреждение постоянно фиксировало отставание от него.

21 апреля Бобрыш потребовал установить шлюзы-регуляторы до 1 мая, но это снова не выполнили. В результате 12 августа произошел прорыв дамбы в месте производства работ и случилось затопление микрорайона «Семь ветров», которое нанесло ущерб на сумму не менее 39 миллионов рублей.

Таким образом, фигуранты превысили должностные полномочия, согласовав «Спец Дор Строй» установку шлюз-регулятора вне графика, что привело к тяжелым последствиям.

В начале августа на Приморье обрушились сильные дожди, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов и множество дорог. В Уссурийске 11 августа выпало 117 миллиметров осадков при месячной норме для края в 120-130 миллиметров. Дамба не выдержала такого объема воды — утром 12 августа ее прорвало.

Вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев назвал одной из причин прорыва сооружения то, что на ней не был отрегулирован шлюз.