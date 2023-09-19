Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:19, 19 сентября 2023Силовые структуры

Задержаны заказчики строительства прорванной при тайфуне дамбы в Уссурийске

В Уссурийске полиция задержала заказчиков строительства прорванной дамбы

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Уссурийске Приморского края полиция задержала директора муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика-застройщика» (СЕЗЗ) Дмитрия Бобрыша и его заместителя Анну Токарскую. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении Бобрыша и Токарской возбудили уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По версии следствия, по вине задержанных случился прорыв недостроенной дамбы во время тайфуна «Ханун» и затопление микрорайона «Семь ветров». В марте 2022 года «Служба единого заказчика-застройщика» и ООО «Строй Дор Строй» заключили контракт, согласно которому нужно было возвести «инженерную защиту» от затопления микрорайона «Семь ветров». Работы должны были проводиться в соответствии с графиком, однако с февраля до апреля 2023 года учреждение постоянно фиксировало отставание от него.

21 апреля Бобрыш потребовал установить шлюзы-регуляторы до 1 мая, но это снова не выполнили. В результате 12 августа произошел прорыв дамбы в месте производства работ и случилось затопление микрорайона «Семь ветров», которое нанесло ущерб на сумму не менее 39 миллионов рублей.

Таким образом, фигуранты превысили должностные полномочия, согласовав «Спец Дор Строй» установку шлюз-регулятора вне графика, что привело к тяжелым последствиям.

В начале августа на Приморье обрушились сильные дожди, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов и множество дорог. В Уссурийске 11 августа выпало 117 миллиметров осадков при месячной норме для края в 120-130 миллиметров. Дамба не выдержала такого объема воды — утром 12 августа ее прорвало.

Вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев назвал одной из причин прорыва сооружения то, что на ней не был отрегулирован шлюз.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    В Ереване протестующие попытались прорваться к зданию правительства

    Уборщица раскрыла эффективный способ избавиться от желтых пятен на подушках

    Байден заявил о пути России к миру на Украине

    МВД Армении обратилось к населению на фоне протестов в Ереване

    Популярный город Азии захотел платить туристам за посещение баров по вечерам

    Лукашенко раскрыл подробности встречи с Путиным

    В США прокомментировали угрозу жизни военным на учениях в Армении

    Россия продвинет на мировой рынок винтовку «Корд»

    В ОКР оценили отказ украинского борца от фото с россиянином на награждении ЧМ

    Россиянку обвинили в отравлении 270 человек после доставки готовой еды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости