Два человека пострадали из-за взрыва на автозаправке в российском регионе

В Северной Осетии два человека пострадали из-за взрыва газа в «ГАЗели» на АЗС

В Северной Осетии два человека пострадали из-за взрыва газового баллона в «ГАЗели» на автозаправочной станции (АЗС). Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По информации издания, днем 19 сентября во время заправки не выдержал один из резервуаров с газом под кузовом автомобиля. В результате пострадал водитель «ГАЗели», его госпитализировали с травмой ноги. Кроме того, колото-резаную рану получил сотрудник заправки.

Прокуратура Кировского района республики начала проверку по факту произошедшего. Ведомство подтверждает наличие пострадавших, но не называет их число. Специалисты оценят обеспечение безопасности на АЗС, а также проверят соблюдение норм трудового законодательства.

Ранее сообщалось, что в Бердске Новосибирской области при взрыве газового баллона на заводе пострадал рабочий. Мужчину доставили в больницу. Врачи оценили состояние россиянина как тяжелое.