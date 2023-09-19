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02:24, 19 сентября 2023Мир

Слова Зеленского о терроризме украинцев в ЕС назвали угрозами

Al-Watan назвал слова Зеленского о терроризме украинцев в ЕС никчемными угрозами
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский использует пустые угрозы, рассуждая о том, что украинские беженцы в странах Евросоюза способны прибегнуть к терроризму. Об этом написал обозреватель Al-Watan Тахсин Халаби.

Халаби напомнил, что число украинцев в ЕС превышает шесть миллионов человек, и назвал слова Зеленского никчемными угрозами. По его мнению, беженцы не смогут отказаться от привилегий, которые приобрели в Европе.

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«Более десятка тысяч украинцев избегают призыва на военную службу и уезжают из страны, потому что не видят никаких выгод в противостоянии с Россией и не хотят нести на своих плечах бремя экономического кризиса», — отметил он.

По словам журналиста, настроение мужчин призывного возраста упало еще больше, когда стало известно взяточничестве со стороны военкомов Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев, если военная помощь Вооруженным силам страны (ВСУ) сократится. Он подчеркнул, что неизвестно, как отреагируют миллионы украинцев в европейских странах на то, что их страна «будет брошена».

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    Марина Совина
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