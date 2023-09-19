Умер актер театра и кино Алексей Янин

Российский актер театра и кино Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет

Скончался российский актер театра и кино Алексей Янин. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Российского академического молодежного театра (РАМТ).

«Родственники Алексея Янина сообщили, что сегодня Леши не стало. Со 2 сентября он находился в реанимации, но сердце не выдержало...», — говорится в заявлении РАМТ. Причиной смерти артиста стали последствия инсульта. Янин умер в возрасте 40 лет.

Известно, что Алексея Янина экстренно госпитализировали с приступом эпилепсии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского 1 сентября. На следующий день появились сведения о его смерти. Тогда супруге Янина позвонили телефонные мошенники и сообщили, что ее муж скончался. Позже выяснилось, что информация ложная и актер жив.

В 2004 году Янин окончил Театральное училище имени Щепкина и начал работу в РАМТе. Он снимался во многих российских фильмах и сериалах, среди которых «Опережая выстрел», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Дочки-матери», «Все мужики сво…», «Я не вернусь» и другие.

