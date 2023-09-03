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09:22, 3 сентября 2023Культура

Врачи раскрыли состояние актера Янина

НИИ Склифосовского: Алексей Янин находится в реанимации в тяжелом состоянии

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Актер Алексей Янин находится в реанимации, его состоянии расценивается как тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

«В реанимации неврологии он находится, состояние тяжелое», — заявил собеседник агентства.

Ранее жена актера Алексея Янина Дарья заявила в полицию на телефонных мошенников, от которых получила ложную информацию о смерти ее мужа. Пострадавшая смогла узнать правду лишь спустя несколько часов.

Утром 2 сентября женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками НИИ Склифосовского, и рассказали, что ее супруг умер.

Последние восемь лет артист боролся с последствиями тяжелого инсульта.

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    Виктория Кондратьева
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