Врачи раскрыли состояние актера Янина

НИИ Склифосовского: Алексей Янин находится в реанимации в тяжелом состоянии

Актер Алексей Янин находится в реанимации, его состоянии расценивается как тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

«В реанимации неврологии он находится, состояние тяжелое», — заявил собеседник агентства.

Ранее жена актера Алексея Янина Дарья заявила в полицию на телефонных мошенников, от которых получила ложную информацию о смерти ее мужа. Пострадавшая смогла узнать правду лишь спустя несколько часов.

Утром 2 сентября женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками НИИ Склифосовского, и рассказали, что ее супруг умер.

Последние восемь лет артист боролся с последствиями тяжелого инсульта.