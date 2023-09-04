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14:02, 4 сентября 2023Силовые структуры

Следователи проверят врачей Склифосовского после фейка о состоянии актера Янина

Врачей Склифосовского проверят после фейка о состоянии актера Алексея Янина
Начало событий в новости Врачи раскрыли состояние актера Янина

Фото: Serguei Fomine / Russian Look / Globallookpress.com

Сотрудники полиции проверят НИИ имени Н.В. Склифосовского для выяснения первоисточника ложных сведений о состоянии здоровья актера Алексея Янина. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, следователь должен появиться в больнице 4 сентября, так как по версии правоохранительных органов, недостоверные данные об артисте мог сообщить кто-то из сотрудников. На такую мысль их натолкнуло большое количество персональной информации, которую родственникам по телефону сообщили неизвестные, представившиеся работниками НИИ.

По другой версии следствия, близким Янина могли звонить телефонные мошенники.

Ранее супруга актера заявила в полицию на телефонных мошенников, от которых получила ложную информацию об уходе из жизни ее мужа. Женщина смогла узнать правду лишь спустя несколько часов.

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    Олеся Мицкевич
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