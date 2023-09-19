Захарова ответила на нападки замглавы МИД Польши против России

Захарова: Польша неоднократно участвовала в смене режимов на Украине

Польша заинтересована в массовой миграции украинских беженцев. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Кто-то помогает людям пройти сотни, если не тысячи километров с территории Украины в Средиземное море, кто-то помогает им транспортироваться, кто-то, кто заинтересован в этом. Интерес в этом, несомненно, имеет Польша», — написала она.

Захарова, перефразировавшая слова замглавы МИД Польши Аркадиуша Мулярчик об участии России в транспортировке нелегальных мигрантов в Европу, в своем посте также указала, что Варшава «неоднократно участвовала в смене режимов на Украине».

Ранее Мулярчик заявил, что у России есть заинтересованность в нелегальной миграции из Нигерии в Европу.

