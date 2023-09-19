МИД Польши обвинил Россию в миграционном кризисе на Лампедузе

Замглавы МИД Польши Мулярчик обвинил Россию в миграционном кризисе на Лампедузе

У России есть заинтересованность в нелегальной миграции из Африки в Европу. С таким обвинением выступил замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик, передает РИА Новости.

«Кто-то помогает этим людям пройти сотни, если не тысячи километров из Нигерии, стран Центральной Африки в Средиземное море, кто-то помогает им транспортироваться, кто-то, кто заинтересован в этом. Интерес в этом, несомненно, имеет Россия», — заявил дипломат.

По его словам, прямую перевозку осуществляют преступные организации, но за всем этим, по его мнению, стоит Россия, «чья цель — дестабилизировать ситуацию».

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони обратилась к Евросоюзу с просьбой помочь снизить поток мигрантов. По информации издания, Мелони пригласила председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен посетить итальянский остров Лампедуза, чтобы стать свидетелем чрезвычайной ситуации, разворачивающейся на фоне прибытия тысяч мигрантов на лодках из Северной Африки. Визит был запланирован на 17 сентября.

Кроме того, итальянский премьер попросила главу Европейского совета Шарля Мишеля включить обсуждение сложившейся ситуации в повестку дня совета ЕС в октябре, а также призвала создать миссию, чтобы остановить направляющихся в Европу незаконных мигрантов.