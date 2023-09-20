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15:41, 20 сентября 2023Мир

В США назвали число обученных бойцов ВСУ

Пентагон: более 30 стран обучили 84 тысячи бойцов ВСУ

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Представитель Пентагона майор Чарли Дитц рассказал, что 84 тысячи украинских военных прошли обучение более чем в 30 странах мира с начала российской спецоперации. Его слова приводит Foreign Policy.

По его словам, только в США в ходе подготовки было сформировано около 15 батальонов, которые могут управлять бронетранспортерами Strykers, боевыми машинами пехоты (БМП) Bradley и транспортными средствами механизированной пехоты. Кроме того, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) научились загружать танки на поезда, а также преодолевать затопленные траншеи.

Тем не менее это не привело к тактическим изменениям, которые США хотят видеть у украинской армии. «Украинцы маневрируют, но не так активно, как хотелось бы», — сказал Дитц.

Ранее все ведомства США одобрили поставку Украине тактических баллистических ракет ATACMS. Решение о поставке ракет, способных поражать цели на расстоянии до 300 километров, должен принять президент США Джо Байден.

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    Варвара Кошечкина
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