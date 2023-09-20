Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:59, 20 сентября 2023Мир

Власти США одобрили поставку Украине баллистических ракет ATACMS

Foreign Policy: решение о поставке ракет ATACMS Украине остается за Байденом

Фото: 8th United States Army / Reuters

Все ведомства США одобрили поставку Украине тактических баллистических ракет ATACMS. Об этом со ссылкой на источник в американском Конгрессе сообщает журнал The Foreign Policy.

По словам собеседника издания, соответствующее решение о поставке ракет, способных поражать цели на расстоянии до 300 километров, должен принять президент США Джо Байден. «Если этого не произойдет, то только потому, что сам Байден сказал нет», — указал он.

Ранее американские сенаторы призвали Байдена поставить Украине ракеты ATACMS как можно скорее. По их мнению, ATACMS помогут Вооруженным силам Украины добиться к зиме «важных целей».

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    Власти США одобрили поставку Украине баллистических ракет ATACMS

    В Европе зафиксировали повышенную токсичность воздуха

    В Европе рассказали о тщательной подготовке к торговой войне с Китаем

    Польша раскритиковала недовольство Украины из-за ограничений импорта зерна

    Экс-солист цирка «дю Солей» раскрыл способ продолжить карьеру бывшим спортсменам

    Московским пенсионерам повысят доплаты

    Стало известно еще об одной жертве «Мистера Сидра»

    Популярный в России стендап-комик женился

    Квартира россиянки покрылась фекалиями и плесенью

    В МИД назвали учения НАТО в 2024 году подготовкой к войне с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости