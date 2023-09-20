Власти США одобрили поставку Украине баллистических ракет ATACMS

Foreign Policy: решение о поставке ракет ATACMS Украине остается за Байденом

Все ведомства США одобрили поставку Украине тактических баллистических ракет ATACMS. Об этом со ссылкой на источник в американском Конгрессе сообщает журнал The Foreign Policy.

По словам собеседника издания, соответствующее решение о поставке ракет, способных поражать цели на расстоянии до 300 километров, должен принять президент США Джо Байден. «Если этого не произойдет, то только потому, что сам Байден сказал нет», — указал он.

Ранее американские сенаторы призвали Байдена поставить Украине ракеты ATACMS как можно скорее. По их мнению, ATACMS помогут Вооруженным силам Украины добиться к зиме «важных целей».