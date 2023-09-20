69-я параллель
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14:21, 20 сентября 202369-я параллель

Невозмутимый белый медведь прогулялся по российскому городу и попал на видео

Невозмутимый белый медведь прогулялся по улице Диксона и попал на видео

В городском поселении Дискон Красноярского края невозмутимый белый медведь прогулялся по улице, не обращая внимания на стаю лающих собак. Хищника на видео снял один из местных жителей, ролик опубликовал телеканал «Енисей».

На кадрах видно, как хищник медленно и вразвалку идет по улице, не обращая внимания на стаю из шести собак, которые с лаем бегают вокруг него. Он уходит с улицы, когда туда подтягиваются другие собаки, и продолжает идти, так же не уделяя им внимания, постепенно удаляясь из кадра. Автор видео говорит, что добром это не кончится, показывает пустую улицу с другой стороны, и на этом запись заканчивается.

Ранее в чукотском городе Певек белый медведь вышел к людям, попытался достать забравшихся на трубу россиян и попал на видео. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как хищник бродит по разным районам города. На одной из записей он встает на задние лапы, чтобы добраться до двух мужчин, забравшихся на трубу, а проезжающие автомобили сигналят, чтобы его спугнуть.

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    Сергей Истомин
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