Российского бизнесмена осудили за мошенничество при строительстве бизнес-центра

В Челябинске экс-директора «Компаньона» осудили на 5,5 года за мошенничество

В Челябинске суд приговорил к 5,5 года лишения свободы бизнесмена Арсена Унаняна за мошенничество. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда.

По данным ведомства, в апреле 2022 года против предпринимателя возбудили дело из-за строительства бизнес-центра «Романов». Застройщиком центра была «Меркада», а ее учредителем является Унанян. Средства инвесторов использовали, но здание не достроили.

Бывший директор группы компаний «Компаньон» признан виновным по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, предприниматель должен выплатить 700 тысяч рублей штрафа.

Отмечается, что фигурант не признал вину.