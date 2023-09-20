Глава Подмосковья назвал срок начала устранения последствий взрыва в Балашихе

Воробьев: выбитые при взрыве газа в Балашихе стекла начнут менять 20 сентября

К ликвидации последствий взрыва газа в подмосковной Балашихе приступят уже 20 сентября. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram.

«Сегодня начнем менять разбитые окна в соседних домах», — сказал глава региона.

Экспертиза частично разрушенного в результате взрыва газа дома займет около двух дней, подчеркнул Воробьев. В ходе мероприятий будут проверены соседние подъезды. «Убедимся, что повреждения не пойдут дальше», — пояснил губернатор.

Взрыв газа в доме на Октябрьской улице произошел в Балашихе утром 20 сентября. В результате обрушились три этажа дома, повреждены по меньшей мере десять квартир.