Голоса услышали из-под завалов дома в Балашихе

Глава Подмосковья Воробьев: из-под завалов дома в Балашихе слышны голоса

Голоса услышали из-под завалов поврежденного взрывом дома в Балашихе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам главы региона, из-под обломков дома слышны голоса женщины и ребенка. Воробьев рассказал, что спасатели работают над разбором завалов, чтобы спасти пострадавших людей.

«Провел оперативный штаб на месте взрыва в Балашихе (...) Под завалами слышны голоса женщины и ребенка — к ним сейчас пробираются спасатели», — сообщил губернатор.

Взрыв газа в Балашихе произошел утром в среду, 20 сентября, в доме на улице Октябрьской. Взрыв обрушил три этажа дома и повредил не менее десяти квартир, началось задымление. Последствия взрыва сняли на видео.