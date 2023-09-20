В Москве завершилось прощание с Николаем Добронравовым

В Москве прошла церемония прощания с поэтом-песенником Николаем Добронравовым

Прощание с лауреатом Государственной премии СССР, поэтом-песенником Николаем Добронравовым прошло в Концертном зале имени Чайковского в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на гражданскую панихиду пришли более 300 человек. Близкие, коллеги и поклонники Добронравова несли цветы и венки к гробу под самые известные композиции его авторства. Траурная церемония завершилась под песню «Как молоды мы были».

После панихиды Добронравова похоронили на Новодевичьем кладбище. К могиле автора возложили венки, в том числе от президента России Владимира Путина, вдовы Добронравова композитора Александры Пахмутовой. Проститься с поэтом пришли также лидер КПРФ Геннадий Зюганов, народный артист России Лев Лещенко, актер Авангард Леонтьев, доктор Леонид Рошаль, помощник президента России Владимир Мединский и другие.

Николай Добронравов ушел из жизни в ночь на 17 сентября. Одному из самых известных советских и российских поэтов-песенников было 94 года.