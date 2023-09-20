ЕС попросит Китай подтолкнуть Россию к миру на Украине

Reuters: ЕС в ООН попросит Китай подтолкнуть Россию к миру на Украине

Председатель Европейского совета Шарль Мишель во время заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в среду попросит Китай подтолкнуть Россию к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект текста речи политика.

«Давайте как ответственные страны объединим усилия, чтобы убедить Россию прекратить эту войну», — говорится в речи Мишеля по отношению к китайской стороне.

Ранее глава МИД Японии Еко Камикава в качестве председателя переговоров глав дипломатических ведомств стран «Большой семерки» (G7) призвала Китай оказать давление на Россию по урегулированию конфликта на Украине.

На прошедших в Нью-Йорке переговорах главы МИД G7 также раскритиковали действия России на Украине, договорились поддерживать Киев и призвали возобновить зерновую сделку. Представители стран также обвинили Москву в использовании ядерной риторики и назвали ее неприемлемой.