Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:02, 20 сентября 2023Путешествия

В самолет с десятками пассажиров ударила молния во время полета

Daily Mail: в самолет Delta с 85 пассажирами ударила молния во время полета

В самолет авиакомпании Delta с десятками пассажиров на борту ударила молния во время полета. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Уточняется, что 18 сентября воздушное судно, которое перевозило 85 пассажиров, вылетело из аэропорта Чикаго и благополучно приземлилось в бостонском аэропорту Логан после напряженного путешествия через всю страну. По данным издания, по прибытии Airbus A220 вывели из эксплуатации и передали на экспертизу специалистам.

«Поскольку безопасность всегда была главным приоритетом Delta, самолет выводится из эксплуатации для оценки в соответствии с нашими типичными процедурами», — говорится в заявлении авиакомпании.

Источник со ссылкой на данные Национальной метеорологической службы США также отмечает, что пассажирские самолеты подвергаются ударам молний в среднем один или два раза в год.

Ранее россиянка сняла на видео посадку самолета среди сверкающих молний, сильного ливня и грозы. Лайнер летел ночью из Санкт-Петербурга в Москву. Из-за непогоды воздушное судно не смогло приземлиться во Внуково, и его перенаправили в Шереметьево.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    Власти США одобрили поставку Украине баллистических ракет ATACMS

    В Европе зафиксировали повышенную токсичность воздуха

    В Европе рассказали о тщательной подготовке к торговой войне с Китаем

    Польша раскритиковала недовольство Украины из-за ограничений импорта зерна

    Экс-солист цирка «дю Солей» раскрыл способ продолжить карьеру бывшим спортсменам

    Московским пенсионерам повысят доплаты

    Стало известно еще об одной жертве «Мистера Сидра»

    Популярный в России стендап-комик женился

    Квартира россиянки покрылась фекалиями и плесенью

    В МИД назвали учения НАТО в 2024 году подготовкой к войне с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости