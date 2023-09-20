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16:29, 20 сентября 2023Мир

Дания начнет производство снарядов для Украины на заводе XVII века

DR: правительство Дании выкупит завод XVII века для производства снарядов Киеву
СюжетМинобороны:

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Правительство Дании выкупит завод XVII века в городе Еллинг для производства снарядов Украине. Об этом сообщает датское издание DR.

«Если удастся создать такую модель, в которой минобороны сможет принять необходимые меры и сделать возможным приобрести постройки и подключить частный сектор к производству», — заявил министр обороны страны Трульс Лунд Поульсен. Он выразил надежду, что Дания сможет в ближайшие несколько лет наладить производство снарядов.

Как отмечает издание, завод был основан в 1676 году для производства фейерверков, а в 1968 году в нем было развернуто производство вооружений. В 2008 году он был продан испанской фирме Expal для производства патронов. На момент закрытия в 2020 году предприятия как нерентабельного, это был единственный в стране завод, производивший боеприпасы.

Ранее стало известно, что Дания передаст Украине новую партию танков размером 45 единиц техники. По данным агентства Reuters, помощь составит 30 танков Leopard 1 и 15 танков T-72.

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    Максим Габриелян
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