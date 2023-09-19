Дания передаст новую партию танков Украине

Reuters: Дания передаст партию из 45 танков Украине

Дания передаст Украине новую партию танков размером в 45 единиц техники. Об этом заявил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен, передает Reuters.

По данным агентства, помощь составит 30 единиц танков Leopard 1 и 15 единиц танков T-72.

Ранее стало известно, что Дания намерена предоставить крупнейший пакет финансовой помощи Украине по закупке оружия и военной техники на 5,8 миллиарда крон (833 миллиона долларов).

Отмечается, что из выделенной суммы 4,3 миллиарда крон будет перечислено в текущем 2023 году, 1,4 миллиарда крон — в следующем, а остальные 52 миллиона крон — в 2025 году.

Также ранее в ходе визита в Киев, премьер-министр Дании Метте Фредериксен пообещала выделить финансовую помощь Украине в размере 300 миллионов датских крон (40 миллионов евро) на восстановление страны.