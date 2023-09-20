МИД России прокомментировал слова Борреля о зерновой сделке

Замглавы МИД РФ Грушко: Боррель признал невыполнение ЕС зерновой сделки

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал невыполнение Европейским союзом (ЕС) своих обязательств по зерновой сделке. Об этом сообщает ТАСС.

«Боррель фактически признал, что ЕС не будет выполнять обязательства по зерновой сделке, которые были подписаны в части меморандума РФ и ООН», — заявил дипломат.

Он также добавил, что Запад не готов вносить вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности.

Ранее Боррель оценил шансы на восстановление зерновой сделки и подчеркнул, что не увидел их. В ответ на соответствующий вопрос он заявил, что нет никакой возможности для достижения соглашения.