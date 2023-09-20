Глава ЕК оценила прогресс реформ Украины для членства в ЕС

Глава ЕК фон дер Ляйен: Украина успешно проводит реформы для членства в ЕС

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен высоко оценила проводимые Украиной реформы для членства в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Я поражена, увидев, как Украина проводит очень сложные реформы в условиях конфликта. Если они сохранят темп — а я вижу, что они абсолютно мотивированы, — это решающий момент для вступления в ЕС», — заявила политик.

Также она выразила надежду, что ЕС сможет выполнить ее обещание поставить в течение 12 месяцев 1 миллион патронов Украине, и напомнила о подготовке 12-го пакета санкций против России.

Ранее фон дер Ляйен анонсировала начало подготовки ЕК к расширению ЕС. Она подчеркнула, что объединение готово корректировать свои договоры и конвенции для новых участников, а также добавила, что скоро начнется работа по анализу документов и институтов, которые требуют адаптации.