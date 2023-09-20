Стала известна программа Рождественского фестиваля в Новосибирске

Рождественский фестиваль в Новосибирске состоится в театре «Глобус»

В Новосибирске раскрыли программу Рождественского фестиваля, который пройдет со 2 по 16 декабря. Об этом сообщает KP.RU.

Стало известно, что открытие праздника состоится в театре «Глобус». Там зрителям покажут спектакль по роману Константина Симонова «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются» с участием звезд театра и кино.

Кроме того, за две недели проведения фестиваля гостей в общей сложности ожидают порядка 60 мероприятий. В частности, впервые свою программу представит Донецкий республиканский академический молодежный театр.

Закроет форум Новосибирский академический симфонический оркестр. В этот день прозвучат произведения Мендельсона, Ленехана и Цемлинского.

Ранее в сентябре сообщалось, что в экстрим-парке «Айда» в Нижнекамске состоится фестиваль уличного искусства и экстремальных видов спорта. Гости фестиваля смогут принять участие в соревнованиях по различным направлениям уличной культуры.