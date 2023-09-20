Сотрудники ФСБ завели дела на россиянина за взлом личных кабинетов госучреждений

ФСБ завела дела на россиянина за взлом личных кабинетов госучреждений и банков

В Челябинской области сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России завели уголовные дела на местного жителя, который незаконно получал доступ к личным кабинетам от интернет-сервисов, в том числе госучреждений и банковских систем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

По данным УФСБ, для взлома личных кабинетов россиянин использовал программное обеспечение, заведомо предназначенное для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации и копирования компьютерной информации. При этом данные, полученные при взломе, обвиняемый затем продавал в Telegram.

Следственный отдел УФСБ России по Челябинской области возбудил в отношении него уголовные дела по части статьи 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и части 2 статьи 273 («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ») УК РФ.

Ранее в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю сообщили, что житель Барнаула отравил воду, которую могли выпить военнослужащие, и стал фигурантом уголовных дел о покушении на госизмену и теракт.