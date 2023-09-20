Ценам на газ в Европе предрекли резкое снижение

WM: цены на газ в Европе могут оказаться ниже на 20 % летом 2024 года

Летом 2024 года биржевые цены на природный газ на европейском энергетическом рынке могут оказаться на 20 процентов ниже в сравнении с нынешними уровнями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков консалтинговой компании Wood Mackenzie (WM).

В ходе торгов стоимость октябрьских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF находилась в районе 415 долларов за тысячу кубометров.

Одними из главных причин резкого снижения цен в 2024 году, по мнению экспертов, станут снижение спроса на этот вид топлива со стороны местных электростанций и достаточные запасы газа в подземных хранилищах, которые в преддверии отопительного сезона оцениваются выше нормы.

Свою роль в снижении спроса на газ в следующем году также должно сыграть значительное увеличение доли возобновляемых источников энергии. На этом фоне в консалтинговой компании ожидают сокращения потребления газа в энергетическом секторе на 12 процентов в 2024 году в сравнении с показателем 2023-го.

Ранее Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков службы Евросоюза (ЕС) Copernicus предрекал Европе снижение цен на газ уже в этом году. Как уточнили эксперты, это может произойти на фоне теплого начала зимы в регионе. Так, средние температуры в Евросоюзе в октябре-декабре будут близкими к норме для этого времени года, а в разгар отопительного сезона в Великобритании, Франции, Австрии, Италии и некоторых областях Германии воздух с вероятностью 50 процентов будет прогреваться выше оптимальных значений.