Ценам на газ в Европе предрекли снижение

Bloomberg: цены на газ в Европе могут упасть из-за теплого начала зимы

Цены на газ на европейском энергетическом рынке могут снизиться на фоне теплого начала зимы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков службы Евросоюза (ЕС) Copernicus.

Согласно оценке специалистов, средние температуры в ЕС в октябре-декабре будут близкими к норме для этого времени года. Самые высокие температуры в сентябре-октябре ожидаются в странах Восточной Европы. В целом предстоящая зима в ЕС будет теплее и влажнее, чем обычно. С вероятностью 50 процентов с декабря по февраль в Великобритании, Франции, Австрии, Италии и некоторых областях Германии средние температуры будут значительно выше нормы.

Благоприятные погодные условия в начале отопительного сезона будут способствовать ослаблению опасений по поводу рисков возможного срыва поставок природного газа в регион. На этом фоне в ближайшие несколько недель стоит ожидать существенного падения цен на топливо, считают эксперты.

В Европе отопительный сезон традиционно наступает в октябре. В этом году регион готовится пережить вторую зиму без значительного объема поставок российского газа. К настоящему времени местные подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены на 94 процента от суммарной вместимости. Вкупе с поздним наступлением зимы это обстоятельство поспособствует значительному спаду цен на топливо, пришел к выводу стратег Citigroup Энтони Юэн.

В середине июля автор теории о глобальном потеплении американский ученый-климатолог Джеймс Хансен предсказал рекордный за последний миллион лет перегрев планеты. С начала эпохи индустриализации общемировая температура поднялась примерно на 1,2 градуса. По словам специалиста, экстремальный перегрев планеты чреват засухами, а также более сильными, чем в настоящее время, волнами жары.