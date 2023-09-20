Минобороны Германии заявило о передаче Украине боеспособных танков

Минобороны Германии: обещанные Украине танки передаются в боеспособном виде

Обещанные Украине Германией танки предоставляются в боеспособном виде в момент передачи. Об этом заявила официальный представитель Минобороны Германии Кристина Рутси, передает РИА Новости.

«Германия передает танки Украине в боеспособном состоянии», — заявила представитель оборонного ведомства.

Заявление Минобороны ФРГ стало ответом на сообщения об отказе Украины принять десять танков Leopard 1 от Германии из-за плохого состояния. По данным Der Spiegel, Киев уведомил немецкую сторону, что прибывшие в Польшу танки нуждаются в ремонте, поэтому из-за отсутствия подготовленного технического персонала и достаточного количества запчастей переправлять Leopard 1 на Украину нет смысла.

Данная техника используется для учений с украинскими танковыми бригадами на территории самой Германии. Однако после учений их часто приходится ремонтировать еще до передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ).