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01:22, 20 сентября 2023Россия

В ЛНР заявили о создании Киевом «гитлерюгенда»

Марочко: Украина создает «гитлерюгенд», обвиняя при этом Россию в ненависти

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Украинские власти обвиняют Россию в том, что она учит детей на освобожденных территориях ненавидеть Украину, хотя сами при этом создают подобие «гитлерюгенда». Таким мнением поделился подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в интервью РИА Новости.

В качестве примера он привел пионерские лагеря «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) и флэшмобы с участием украинских детей, которых учили убивать россиян. «В действительности Украина похищала детей, и Украина действительно учит детей ненавидеть русских, по сути создавая из них "гитлерюгенд"», — заявил Марочко.

Кроме того, он также напомнил о продающихся в детских отделах магазинов Украины «сомнительных игрушках», в названии которых содержится призыв к убийству российских граждан.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что украинцам десятилетиями внушали ненависть к русским. По его словам, это является причиной жестокости украинских граждан по отношению к россиянам в настоящее время, а также попытки запретить русскую культуру.

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    Марина Совина
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