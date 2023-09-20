Москвичи набрали рекордное количество ипотечных кредитов

Росреестр: в январе-августе число ипотечных сделок в Москве достигло рекорда

За восемь месяцев 2023 года в Москве было заключено 92,2 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 32,6 процента выше, чем в январе-августа прошлого года. По данным Росреестра, которые есть в распоряжении редакции «Ленты.ру», граждане набрали рекордное число ипотечных кредитов за все годы ведения статистики по столице.

С начала года количество ипотечных сделок равномерно росло. Август стал месяцем с самым большим количеством заключенных договоров — 14,2 тысячи ипотечных сделок, что на 53 процента больше, чем в аналогичном месяце годом ранее. Прошлый рекорд выше планки в 14 тысяч был зафиксирован в декабре 2021 года – тогда количество договоров составило 13,6 тысячи, что почти на 5 процентов меньше текущего значения.

Росреестр также оценил объем выданных льготных ипотечных кредитов в столице — он достиг 455,2 миллиарда рублей за восемь месяцев года. Это 19 процентов от общего объема льготной ипотеки по стране, рассказал исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы в Правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Эксперты финансового маркетплейса «Сравни» ранее рассказали, что ипотека оказалась выгоднее аренды практически во всех регионах России. Причина в том, что стоимость съемного жилья повышается, а платеж по кредиту остается фиксированным.