Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:31, 20 сентября 2023Среда обитания

Москвичи набрали рекордное количество ипотечных кредитов

Росреестр: в январе-августе число ипотечных сделок в Москве достигло рекорда

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

За восемь месяцев 2023 года в Москве было заключено 92,2 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 32,6 процента выше, чем в январе-августа прошлого года. По данным Росреестра, которые есть в распоряжении редакции «Ленты.ру», граждане набрали рекордное число ипотечных кредитов за все годы ведения статистики по столице.

С начала года количество ипотечных сделок равномерно росло. Август стал месяцем с самым большим количеством заключенных договоров — 14,2 тысячи ипотечных сделок, что на 53 процента больше, чем в аналогичном месяце годом ранее. Прошлый рекорд выше планки в 14 тысяч был зафиксирован в декабре 2021 года – тогда количество договоров составило 13,6 тысячи, что почти на 5 процентов меньше текущего значения.

Росреестр также оценил объем выданных льготных ипотечных кредитов в столице — он достиг 455,2 миллиарда рублей за восемь месяцев года. Это 19 процентов от общего объема льготной ипотеки по стране, рассказал исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы в Правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Эксперты финансового маркетплейса «Сравни» ранее рассказали, что ипотека оказалась выгоднее аренды практически во всех регионах России. Причина в том, что стоимость съемного жилья повышается, а платеж по кредиту остается фиксированным.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Истребитель Су-34 упал в российском регионе

    Власти Карабаха заявили о готовности принять меры по защите населения

    Непобежденный дагестанский боец подписал контракт с UFC

    Российские миротворцы эвакуировали из Карабаха более 2 тысяч мирных жителей

    В Запорожской области рассказали об отступлении ВСУ от Старомайорского

    В МИД КНР высказались о встрече Путина и Си Цзиньпина

    Трое россиян получили сроки за изготовление 44 килограммов наркотиков

    Дороги в российском регионе засыпало снегом

    Тамбовчанин приехал за килограммами наркотиков в подмосковный лес

    Польша засомневалась в способности Киева справиться с эмбарго на овощи и фрукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости