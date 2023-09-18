Выгоду ипотеки и аренды квартиры сравнили

«Сравни»: ипотека выгоднее аренды в большинстве регионов России

Ипотека оказалась выгоднее аренды практически во всех регионах России. Причина кроется в повышении стоимости съемного жилья, в отличие от фиксированного платежа по кредиту. К такому выводу пришли эксперты финансового маркетплейса «Сравни». С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Исследование проводилось на примере двухкомнатных квартир на вторичном рынке. Учитывались региональные ставки по ипотеке, средняя процентная ставка по банковским вкладам, динамика роста цен на вторичное жилье и арендные платежи, а также стоимость ЖКУ в разных регионах России. Для расчетов использовались данные Центрального банка, Росстата и другая статистика за последние 5-10 лет.

Эксперты проанализировали возможность накопить на квартиру во время аренды при средней доходности вклада 7,96 процента годовых. Выяснилось, что это возможно всего лишь в четырех российских регионах: в Оренбургской области — за 17 лет, Республике Коми — за 17 лет, Башкортостане — за 20 лет, Сахалинской области — за 21 год. Дело в том, что в этих регионах низкие арендные ставки по сравнению со стоимостью покупки квартиры. Среди других факторов –– относительно высокие ставки по ипотеке и рост стоимости квартир. Жилье здесь дорожает быстрее, чем арендная плата, но медленнее, чем в других регионах.

По мнению экспертов, в остальных регионах России стоимость аренды растет слишком быстро, догоняя платеж по ипотеке и ЖКУ.

Ранее стало известно, что в августе 2023 года средняя стоимость аренды квартир в России выросла на 13 процентов по сравнению с августом 2022-го.

