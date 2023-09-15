«Авито Недвижимость»: аренда квартир в России подорожала на 13 %

В августе 2023 года средняя стоимость аренды квартир в России выросла на 13 процентов по сравнению с августом 2022-го. О том, что съемное жилье подорожало, говорится в исследовании «Авито Недвижимости», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Средняя цена аренды квартиры в России в августе составила 26 тысяч рублей. За год съемное жилье подорожало в 29 из 33 городах, на которые обратили внимание эксперты. Сильнее всего цена выросла в Барнауле (плюс 67 процентов), Томске (плюс 39 процентов) и Нижнем Новгороде (плюс 36 процентов). Аренда подешевела Севастополе (минус 11 процентов).

В 28 из 33 городов удорожание аренды произошло и в рамках помесячной динамики. Мадианная цена в августе оказалась на четыре процента выше, чем в июле. Наиболее заметно съемные квартиры подорожали в Москве (плюс 27 процентов), Барнауле, Самаре и Санкт-Петербурге (плюс 25 процентов). Снижение цены также зафиксировано только в одном городе — в Сочи, на 17 процентов в связи с сезоном.

По итогам августа дороже всего аренда квартир оказалась в Москве — в среднем снять объект в столице стоит 70 тысяч рублей в месяц. Второе место досталось Сочи (50 тысяч рублей в месяц), а третье — Санкт-Петербургу (35 тысяч рублей). Дешевле всего аренда в Кирове (14 тысяч рублей в среднем), Брянске (15 тысяч рублей) и Ярославле (16 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что доля нелегальной аренды жилья в России составляет около 90 процентов. Официальным договором аренды пренебрегают в основном при съеме объектов средней стоимости.