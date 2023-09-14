Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:32, 14 сентября 2023Среда обитания

Оценена доля нелегальной аренды жилья

Депутат Кирьянов: доля теневой аренды в России составляет 90 процентов
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Доля нелегальной аренды недвижимости в России оценивается примерно в 90 процентов. Официальным договором аренды пренебрегают в основном при съеме жилья средней стоимости, рассказал на брифинге зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«У нас эта вся арендная история продолжает оставаться "в тени", не знаю, на 90 процентов. Растет количество официально заключаемых договоров аренды в сегменте недвижимости высокой стоимости. Люди сдают по договору жилье элитное и бизнес-класса», — заявил Кирьянов журналистам.

Материалы по теме:
Договор аренды квартиры: как составить и оформить договор найма квартиры
Договор аренды квартиры:как составить и оформить договор найма квартиры
30 июня 2023
«Спрос огромный» Россияне полюбили необычный и дешевый формат жилья из прошлого. Чем их привлекают арендные дома?
«Спрос огромный»Россияне полюбили необычный и дешевый формат жилья из прошлого. Чем их привлекают арендные дома?
23 августа 2023

Кроме того, депутат призвал законодательно закрепить права и обязанности агентов по недвижимости. Таким образом, по мнению Кирьянова, правительство позволит риелторам «выйти из подпольных условий в нормальную занятость».

По оценке сервиса поиска недвижимости «Циан», цена аренды «однушки» в России выросла до рекордных 23,2 тысячи рублей. Средняя месячная плата за аренду двухкомнатной квартиры также достигла исторического максимума.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Клабукова
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о споре России и Турции из-за газового хаба

    Названа страна нахождения Суровикина

    Еще один китайский министр пропал из публичного поля

    Огромный аллигатор бросился на отряд девочек-скаутов и попал на видео

    Акции «Соллерс» резко упали

    Оззи Осборн пожаловался на страшные боли перед новой операцией

    В России на свалке нашли африканскую чуму свиней

    В «Реале Сосьедад» высказались об участии Захаряна в матче против «Реала»

    Маск проигнорировал вопросы журналиста об Украине и похвале Путина

    Выявлена новая опасность бытовой химии для здоровья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости