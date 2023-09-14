Оценена доля нелегальной аренды жилья

Депутат Кирьянов: доля теневой аренды в России составляет 90 процентов

Доля нелегальной аренды недвижимости в России оценивается примерно в 90 процентов. Официальным договором аренды пренебрегают в основном при съеме жилья средней стоимости, рассказал на брифинге зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«У нас эта вся арендная история продолжает оставаться "в тени", не знаю, на 90 процентов. Растет количество официально заключаемых договоров аренды в сегменте недвижимости высокой стоимости. Люди сдают по договору жилье элитное и бизнес-класса», — заявил Кирьянов журналистам.

Кроме того, депутат призвал законодательно закрепить права и обязанности агентов по недвижимости. Таким образом, по мнению Кирьянова, правительство позволит риелторам «выйти из подпольных условий в нормальную занятость».

По оценке сервиса поиска недвижимости «Циан», цена аренды «однушки» в России выросла до рекордных 23,2 тысячи рублей. Средняя месячная плата за аренду двухкомнатной квартиры также достигла исторического максимума.