Съемное жилье в России рекордно подорожало

«Циан»: цена аренды «однушек» в России выросла до рекордных 23,2 тысячи рублей

За год средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в крупнейших городах России выросла на 15 процентов, составив в конце августа-начале сентября 2023 года рекордные 23,2 тысячи рублей. Такие данные приводят аналитики «Циана», исследование есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Сильнее всего цены съемных «однушек» прибавили во Владивостоке, Челябинске и Волгограде, а в Москве стоимость аренды выросла за год на пять процентов. При этом в столице и Санкт-Петербурге объем предложения на рынке сейчас в два раза ниже, чем в сентябре 2022 года.

Эксперты отметили, что средняя месячная плата за аренду однокомнатной и двухкомнатной квартир в России (34,8 тысячи рублей) находятся на исторических максимумах. «К октябрю ажиотаж на рынке спадет, и ситуация выровняется. Снижение средних ставок возможно после начала роста объема предложения», — полагает руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Ранее стало известно, что стоимость аренды в Москве жилья, которое обычно снимают студенты, выросла за год на 20-40 процентов и составляет минимум 30 тысяч рублей в месяц. При этом студенту ВШЭ аренда квартиры около вуза обходится в 75 тысяч рублей в месяц, а учащемуся МГЮА — в 74 тысячи.

