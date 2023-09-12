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15:59, 12 сентября 2023Среда обитания

Съемное жилье в России рекордно подорожало

«Циан»: цена аренды «однушек» в России выросла до рекордных 23,2 тысячи рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

За год средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в крупнейших городах России выросла на 15 процентов, составив в конце августа-начале сентября 2023 года рекордные 23,2 тысячи рублей. Такие данные приводят аналитики «Циана», исследование есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Сильнее всего цены съемных «однушек» прибавили во Владивостоке, Челябинске и Волгограде, а в Москве стоимость аренды выросла за год на пять процентов. При этом в столице и Санкт-Петербурге объем предложения на рынке сейчас в два раза ниже, чем в сентябре 2022 года.

Эксперты отметили, что средняя месячная плата за аренду однокомнатной и двухкомнатной квартир в России (34,8 тысячи рублей) находятся на исторических максимумах. «К октябрю ажиотаж на рынке спадет, и ситуация выровняется. Снижение средних ставок возможно после начала роста объема предложения», — полагает руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Ранее стало известно, что стоимость аренды в Москве жилья, которое обычно снимают студенты, выросла за год на 20-40 процентов и составляет минимум 30 тысяч рублей в месяц. При этом студенту ВШЭ аренда квартиры около вуза обходится в 75 тысяч рублей в месяц, а учащемуся МГЮА — в 74 тысячи.

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    Дмитрий Воронин
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