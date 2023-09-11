В Москве резко выросли цены на аренду одного вида квартир

РИА Новости: за год аренда квартир для студентов в Москве подорожала на 20-40 %

За год стоимость аренды жилья в Москве, которое обычно снимают студенты, выросла на 20-40 процентов. Сейчас квартира в столице обойдется учащемуся в вузе как минимум в 30 тысяч рублей в месяц. О резком подорожании аренды в столице РИА Новостям рассказали эксперты.

В компании «Инком-недвижимость» сообщили, что в августе подходящая для студентов квартира стоила около 56 тысяч рублей в месяц. При этом нижняя планка на съемное жилье в старой Москве поднялась до 30-35 тысяч рублей по сравнению с 25 тысячами месяцем ранее. На юго-западе столицы цены немного выше этого уровня — в месяц жилье будет стоить примерно 39 тысяч рублей, на западе — 46 тысяч.

По информации «Циан.Аналитики» студент ВШЭ в среднем снимает квартиру около вуза за 75 тысяч рублей в месяц. Жилье рядом с МГЮА обойдется учащемуся в 74 тысячи рублей, рядом с МГУ — в 65 тысяч.

Впрочем, на съеме квартиры в столице можно сэкономить — в случае аренды «однушки» сделать это получится, если снимать ее в Троицком административном округе. В таком случае месячная стоимость аренды будет составлять 26 тысяч рублей. В Зеленограде жилье обойдется арендатору в 27,5 тысячи, в Новомосковском округе — в 32,9 тысячи рублей.