Москвичам рассказали о способе сэкономить на аренде квартиры

«Миэль»: в Троицком округе Москвы аренда «однушки» обойдется в 26 тысяч рублей

Сэкономить на аренде однокомнатной квартиры в Москве можно, если снять жилье в Троицком административном округе. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные агентства «Миэль».

Так, в Троицком округе можно арендовать «однушку» за 26 тысяч рублей в месяц. Сэкономить также можно, если выбрать жилье в Зеленограде, где ставка находится на уровне 27,5 тысячи, и в Новомосковском округе — там аренда однокомнатной квартиры обойдется в 32,9 тысячи рублей.

При этом самая дорогая аренда зафиксирована в Центральном округе — 58,9 тысячи рублей в месяц. В Западном ставка достигла 42,9 тысячи, а в Северном — 40,9 тысячи.

Ранее Ямало-Ненецкий автономный округ обогнал Москву по ценам на аренду коттеджей. Средняя цена предложения в регионе достигла 75,25 тысячи рублей в месяц, в то время как в столице показатель держится на уровне 70,1 тысячи рублей.