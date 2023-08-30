Назван обогнавший Москву по ценам на аренду домов регион

«Мир квартир»: Ямало-Ненецкий АО обогнал Москву по ценам на аренду коттеджей

Ямало-Ненецкий автономный округ обогнал Москву по ценам на аренду коттеджей. Регионы России с самыми дорогими и самыми дешевыми загородными домами назвали аналитики портала «Мир квартир».

Средняя цена предложения в регионе достигла 75,25 тысячи рублей в месяц, в то время как в столице показатель держится на уровне 70,1 тысячи рублей. Среди регионов с дорогой арендой коттеджей специалисты также назвали Санкт-Петербург (около 68 тысяч рублей в месяц), Подмосковье (около 58 тысяч рублей) и Татарстан (57,5 тысячи рублей).

Дешевле всего арендовать загородный дом получится в Еврейской автономной области — в среднем за 8899 рублей в месяц. Чуть дороже предлагают коттеджи в Забайкалье, Бурятии, Хакасии и Архангельской области.

В целом по России частные дома сейчас сдаются в среднем за 34,03 тысячи рублей в месяц — на 4,3 процента дороже, чем весной. «Это объясняется, во-первых, летним сезоном, а во-вторых, общим ростом ставок в сегменте арендного жилья из-за снижающейся доступности приобретения жилья в собственность — как квартир, так и домов. Проценты по ипотеке растут, жизнь в целом дорожает, доходы населения оставляют желать лучшего — в этих условиях семьи, которым покупка жилья не по карману, предпочитают снимать квартиру или дом», — пояснил гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

Ранее сообщалось, что в России подскочили цены на посуточную аренду квартир. По данным компаний «ЮKassa», Ecolines RUS и сервиса «Суточно.ру», летом 2023 года средняя стоимость найма жилых помещений установилась на уровне в 4220 рублей за сутки, что на 15 процентов дороже по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.