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10:48, 25 августа 2023Среда обитания

Цены на посуточную аренду жилья в России подскочили

Цены на посуточную аренду жилья в России за год подскочили на 15 процентов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

За последний год цены на посуточную аренду жилья в России подскочили на 15 процентов. К такому выводу по результатам исследования пришли компании «ЮKassa», Ecolines RUS и сервис «Суточно.ру», передает РИА Новости.

Согласно полученным данным, летом 2023 года средняя стоимость аренды жилья установилась на уровне в 4220 рублей за сутки, что на 15 процентов дороже по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Авторы исследования отметили, что в среднем россияне бронируют его на трое суток, тратя на аренду 13,3 тысячи рублей.

По итогам летнего сезона в тройку самых популярных летних направлений для поездок у россиян вошли Санкт-Петербург, Москва и Казань. При этом наиболее высокая средняя стоимость суточной аренды была зафиксирована в Сочи, вошедшем в первую десятку списка — 5080 рублей. За год цена там выросла на 11 процентов. Вторым стал Петербург с показателем в 4740 рублей (плюс шесть процентов относительно 2022-го). Третьим по дороговизне оказался Геленджик, который также вошел в первую десятку самых популярных направлений, где средняя цена суточной аренды составила 4690 рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года параметр увеличился на 14 процентов.

В Москве арендовать жилье на сутки в среднем обойдется в 4170 рублей. Относительно 2022-го показатель вырос на восемь процентов.

В августе эксперты «Авито Недвижимости» пришли к выводу, что квартиру в новостройке, которую сдают в долгосрочную аренду, получится окупить почти через 20 лет.

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    Полина Кислицына
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