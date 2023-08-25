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09:00, 25 августа 2023Среда обитания

Подсчитан срок окупаемости квартиры в России

«Авито Недвижимость»: квартира в новостройке окупится почти через 20 лет

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Квартиру в новостройке, которую сдают в аренду, получится окупить почти через 20 лет. Срок подсчитали аналитики «Авито Недвижимости», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты взяли за основу данные августа 2023 года — в среднем аренда квартиры в России обойдется в 25 тысяч рублей в месяц. При этом на вторичном рынке квартира в среднем стоит 4,4 миллиона, в новостройке — 5,9 миллиона. В результате аналитики пришли к выводу, что при сдаче в аренду объекты окупятся почти через 15 и 20 лет соответственно.

Среди городов жилье в новостройке быстрее всего окупится в Дагестане — за 8,5 года. На вторичном рынке сумму быстрее всего получится вернуть в Краснодарском крае, Калининградской области и Ставропольском крае. Что касается Москвы, то на окупаемость «первички» уйдет 22,6 года, а вторичной квартиры — 23,3 года.

Ранее среди городов России наименее выгодной для сдачи жилья в аренду оказалась Казань. Эксперты выяснили, что доходность от сдачи жилья в Казани составляет 3,5 процента. Чтобы квартира окупилась, ее нужно сдавать в течение 28 лет.

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    Нина Ташевская
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