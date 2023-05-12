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16:16, 12 мая 2023Среда обитания

Названы города России для невыгодной сдачи жилья в аренду

«Мир квартир»: наименее выгодно сдавать квартиру в аренду в Казани

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Среди городов России наименее выгодной для сдачи жилья в аренду оказалась Казань. К такому выводу пришли эксперты портала «Мир квартир», сообщает «Комсомольская правда».

Эксперты выяснили, что доходность от сдачи жилья в Казани составляет 3,5 процента. Чтобы покупка однокомнатной или двухкомнатной квартиры окупилась, жилье нужно сдавать в течение 28 лет. При этом стоимость аренды в городе не покрывает платежи по ипотеке.

Что касается других городов, то, по данным специалистов, аналогичный показатель доходности зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге. В среднем по стране доходность от сдачи квартир достигла 4,6 процента.

Ранее аналитики федеральной базы недвижимости Restate.ru выяснили, что среди курортных городов России аренда квартир сильнее всего потеряла в цене в Ялте. Вторым в списке курортных городов с наиболее подешевевшей арендой специалисты назвали Калининград.

Нина Ташевская
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