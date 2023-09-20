Мощность iPhone 15 Pro Max оценили

iPhone 15 Pro Max набрал в тестах AnTuTu рекордные 1,64 миллиона баллов

Топовый флагман Apple набрал рекордные 1,64 миллиона баллов в бенчмарке AnTuTu. Об этом сообщается на сайте проекта.

Представители сервиса рассказали, что оценили iPhone 15 Pro Max, который еще не вышел в продажу. На тесте оказалась максимально мощная версия, имеющая восемь гигабайт оперативной и один терабайт встроенной памяти.

По итогам тестирования аппарат набрал 1 641 883 балла. В частности, процессор получил 39 тысяч очков, графический ускоритель — 60 тысяч. Стартовые iPhone 15 и 15 Plus, которые получили процессор A16 Bionic, на данный момент не были протестированы в бенчмарке. Выпущенный осенью 2022 года iPhone 14 Pro Max набрал в тестах 1,47 миллиона очков.

Судя по актуальному рейтингу AnTuTu, iPhone 15 Pro Max стал самым производительным смартфоном Apple на рынке. Однако в сводном рейтинге его опережают OnePlus Ace 2 Pro и Iqoo 11S — Android-девайсы получили 1,648 и 1,645 миллиона баллов соответственно.

Ранее инсайдеры выяснили, что новый флагман Samsung Galaxy S24 получит 16 гигабайт оперативной памяти и титановый корпус. Также топовый аппарат будет иметь процессор Snapdragon 8 Gen 3 и поддержку стилуса.