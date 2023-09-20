Путин: миротворцы делают все возможное для защиты мирных жителей Карабаха

Президент России Владимир Путин отметил усилия российских миротворцев по защите мирных жителей Карабаха. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, они находятся в тесном контакте с представителями Армении и Азербайджана и делают все для спасения мирного населения Нагорного Карабаха.

Также Путин надеется, что в Нагорном Карабахе удастся добиться деэскалации и перевода ситуации в мирное русло.

Ранее Путин отметил, что Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Он напомнил, что территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении.