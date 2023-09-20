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14:19, 20 сентября 2023Бывший СССР

Путин отметил усилия российских миротворцев по защите мирных жителей Карабаха

Путин: миротворцы делают все возможное для защиты мирных жителей Карабаха

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин отметил усилия российских миротворцев по защите мирных жителей Карабаха. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, они находятся в тесном контакте с представителями Армении и Азербайджана и делают все для спасения мирного населения Нагорного Карабаха.

Также Путин надеется, что в Нагорном Карабахе удастся добиться деэскалации и перевода ситуации в мирное русло.

Ранее Путин отметил, что Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Он напомнил, что территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении.

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    Александр Слабиев
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