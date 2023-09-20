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13:40, 20 сентября 2023Бывший СССР

Пашинян прокомментировал договоренности по Карабаху

Пашинян: в нынешних условиях остановка боевых действий в Карабахе очень важна

Армении необходима стабильность и остановка боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает «Spitnik Ближнее зарубежье».

«В нынешних условиях стабильность и остановка боевых действий очень важны и мы продолжим следить за ситуацией», — сказал политик, добавив, что еще даст комментарий, если появится новая информация.

Пашинян также назвал основным вопросом «обеспечение Россией прав армян Карабаха».

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Нагорном Карабахе. В ведомстве напомнили, что военнослужащие уже помогли выехать более чем 2000 человек.

До этого в Минобороны Азербайджана сообщили, что при участии российских миротворцев была достигнута договоренность о приостановке операции в Нагорном Карабахе. Тем временем власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики приняли решение прекратить огонь.

В мае Пашинян заявлял, что его республика готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

Как отметил президент России Владимир Путин, Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Он напомнил, что территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении.

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    Алевтина Запольская
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