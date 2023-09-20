Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:09, 20 сентября 2023Среда обитания

Садоводам напомнили о подготовке картофельных грядок к зиме

Агроном Коврижных: сев горчицы повысит урожайность картошки

Фото: Unsplash

Посев горчицы, рапса, бобовых и других сидератов осенью поможет улучшить урожай картошки. О мерах по подготовке картофельных грядок к зиме садоводам напомнила агроном, ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных в беседе с изданием «БелНовости».

Озимые сидеративные культуры, по словам эксперта, помогают избавиться от сорняков и вредителей, а также задержать снег, чтобы почва успела им пропитаться. Появившиеся всходы нужно скосить и оставить до прихода весны.

Беспроигрышным решением будет внести в землю покупные удобрения. Смешать ингредиенты можно и самостоятельно, но четко соблюдая пропорции, предупреждает Коврижных.

Материалы по теме:
У кого больше. В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
У кого больше.В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
14 апреля 2022
Что можно посадить в огороде осенью? Какие культуры сажают под зиму
Что можно посадить в огороде осенью?Какие культуры сажают под зиму
10 сентября 2023

Остатки картофельной ботвы, как отмечает агроном, нужно удалить и переместить в компостную яму. По желанию можно добавить к ботве раствор карбамида с расчетом 800 граммов на ведро воды. При подозрениях на поражение ботвы фитофторозом и прочими патогенами необходимо незамедлительно ее сжечь.

Ранее дачникам назвали лучшую подкормку для груш. Осенью дереву требуется подкормка не азотом, а калием и фосфором. Именно она даст дереву необходимую силу перед наступлением холодов.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Клабукова
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о требовании Баку выдать руководство Карабаха

    Вышел новый трейлер приквела «Голодных игр»

    Двух российских студентов отправили в СИЗО за «подпольный штаб» Навального

    Садоводам напомнили о подготовке картофельных грядок к зиме

    ЦСКА победил «Сочи» в серии пенальти в матче Кубка России

    Введение лимита выплат по страховкам для карт оценили

    Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили

    Труп 20-летнего футболиста нашли в общежитии в Москве

    В Кремле оценили возможность создания альтернативы ООН

    Режиссер «Дюны» восхитился «Оппенгеймером»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости