Садоводам напомнили о подготовке картофельных грядок к зиме

Агроном Коврижных: сев горчицы повысит урожайность картошки

Посев горчицы, рапса, бобовых и других сидератов осенью поможет улучшить урожай картошки. О мерах по подготовке картофельных грядок к зиме садоводам напомнила агроном, ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных в беседе с изданием «БелНовости».

Озимые сидеративные культуры, по словам эксперта, помогают избавиться от сорняков и вредителей, а также задержать снег, чтобы почва успела им пропитаться. Появившиеся всходы нужно скосить и оставить до прихода весны.

Беспроигрышным решением будет внести в землю покупные удобрения. Смешать ингредиенты можно и самостоятельно, но четко соблюдая пропорции, предупреждает Коврижных.

Остатки картофельной ботвы, как отмечает агроном, нужно удалить и переместить в компостную яму. По желанию можно добавить к ботве раствор карбамида с расчетом 800 граммов на ведро воды. При подозрениях на поражение ботвы фитофторозом и прочими патогенами необходимо незамедлительно ее сжечь.

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