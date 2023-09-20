Дачникам назвали идеальную подкормку для груш

Агроном Коврижных: осенью грушу стоит подкармливать калием и фосфором

Для обильного урожая осенью груше нужна подкормка фосфором и калием. Об этом рассказала изданию «БелНовости» агроном, ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Удобрять деревья нужно после того, как с них будет собран урожай. Коврижных отметила, что после сбора плодов многие дачники просто оставляют деревья на зиму. Однако, по словам специалиста, груша нуждается в серьезной помощи перед заморозками. Если почву не удобрить, в следующий дачный сезон дерево принесет меньше урожая.

При этом Коврижных отметила, что осенью дереву не нужна подкормка азотом. Такое удобрение будет способствовать развитию «зелени» в грунте, а этого дачнику следует избегать.

Калий и фосфор же дадут растению силы перед наступлением заморозков. Вводить их следует в сентябре и октябре. На каждую грушу требуется 300 граммов суперфосфата и 260 граммов сернокислого калия. Благодаря удобрению растение справится с низкими температурами зимой, будет полноценно развиваться весной и даст хороший урожай в следующем сезоне.

Ранее дачникам дали советы о том, как собрать огромный урожай яблок. Для этого в осенний период нужно обрезать ветви больные и сухие ветви дерева, а также избавиться от двух метров верхушки яблони.