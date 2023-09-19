Дачникам назвали способ собрать огромный урожай яблок

«БелНовости»: для хорошего урожая яблок необходимо правильно обрезать ветви

Дачникам перечислили приемы, которые помогут собрать хороший урожай даже со старых яблонь. Об этом сообщают «БелНовости».

В осенний период необходимо обрезать больные и сухие ветви дерева. Процедуру необходимо выполнять после того, как листья пожелтеют, а плоды будут собраны. В это время отжившие ветви становятся хорошо видны, поэтому дачнику легко от них избавиться.

Удалить также нужно ветки, которые растут внутрь кроны, а также «волчки» (вертикально расположенные побеги, растущие из «спящих» почек). Важно также срезать верхушку яблони на два метра. Так будет снижена крона и простимулирован рост боковых побегов.

Ранее дачникам перечислили ряд популярных ошибок, которые они совершают осенью. Например, садоводы слишком рано укрывают грядки, из-за чего в огороде появляется плесень и грибок. Также дачники могут использовать народные средства для сада, при этом в это время года польза от них будет минимальна.