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11:05, 20 сентября 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Херсоне

«Страна.ua»: в подконтрольном Киеву Херсоне прозвучали взрывы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Факт обстрела Херсона подтвердил и глава Херсонской городской администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале. По его словам, под удар попали разные районы города.

Ранее, в ночь на понедельник, в Херсоне также были слышны взрывы. Об этом в Telegram-канале сообщило украинское издание «Зеркало недели».

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    Александр Слабиев
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