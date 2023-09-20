На Украине сообщили о взрывах в Херсоне

«Страна.ua»: в подконтрольном Киеву Херсоне прозвучали взрывы

На Украине сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Факт обстрела Херсона подтвердил и глава Херсонской городской администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале. По его словам, под удар попали разные районы города.

Ранее, в ночь на понедельник, в Херсоне также были слышны взрывы. Об этом в Telegram-канале сообщило украинское издание «Зеркало недели».