В МИД КНР высказались о встрече Путина и Си Цзиньпина

Представитель МИД КНР: информации о встрече Путина и Си Цзиньпина пока нет

МИД КНР пока не может сообщить информацию о встрече председателя страны Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Об этом заявила представитель ведомства Мао Нин, передает РИА Новости.

«Лидеры России и Китая поддерживают тесные стратегические коммуникации. Что касается конкретно вашего вопроса, у меня пока что нет информации, которую я могу предоставить», — сказала она, отвечая на вопрос о возможном визите Путина в Китай.

Ранее в Кремле высказались о потенциальном визите российского лидера в Китай. Между Россией и Китаем прорабатывается достаточно плотный график обмена визитами на разных уровнях, в том числе и на высшем, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.