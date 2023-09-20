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20:34, 20 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин украл у знакомого более трех миллионов рублей во время пьянки

В Королеве полиция задержала подозреваемого в краже более 3 миллионов рублей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Королеве полиция задержала 35-летнего уроженца одной из республик Закавказья по подозрению в краже более трех миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Начальник управления информации и общественных связей ведомства Татьяна Петрова рассказала, что в дежурную часть обратился 51-летний житель Королева, который продал недвижимость и пригласил в гости знакомого для совместной пьянки. В результате задержанный воспользовался его нетрезвым состоянием, взял телефон и перевел себе более трех миллионов рублей.

Ранее в Подмосковье полиция задержала 45-летнего мужчину, который познакомился с 50-летней жительницей Москвы на сайте знакомств и украл у нее ювелирные изделия стоимостью более 340 тысяч рублей.

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    Варвара Митина
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