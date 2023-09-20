Дачников призвали закапывать картофельную кожуру на даче

Агроном Коврижных: закопанная на участке картофельная кожура обогатит почву

Владельцев дачных участков призвали закапывать кожуру от картофеля в землю, чтобы обогатить почву. Такой совет им дала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, сообщают «БелНовости».

По словам эксперта, закопанная на даче картофельная кожура поможет сделать землю более качественной и плодородной. Она добавила, что такая подкормка особенно хорошо подходит для смородины — в результате ягоды начнут расти более крупными и сладкими.

Кроме того, на основе картофельной кожуры можно приготовить любые настои и отвары. Коврижных отметила, что эти средства обычно применяют для рассады с целью укрепления молодых растений. Наконец, на основе кожуры из картофеля можно сделать специальный компост. Для этого, пояснила агроном, необходимо взять удобную емкость большого объема и наполовину заполнить ее водой, после чего положить в нее кожуру. Затем данное средство можно использовать как натуральное удобрение.

В сентябре Коврижных также рассказала о том, что для обильного урожая осенью груше нужна подкормка фосфором и калием.