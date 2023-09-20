В России начали проверку монитора с бессмысленным российским чипом

Минпромторг начал проверку монитора LightCom на предмет фальшивой локализации

На фоне скандала с монитором российской марки LightCom Минпромторг начал проверку на предмет возможного обмана в вопросе локализации, благодаря которому устройство получило повышенные баллы. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

Интерес к монитору связан с видеосюжетом российского техноблогера Максима Горшенина, бывшего сотрудника компании МЦСТ (выпускает процессоры «Эльбрус»). Он разобрал устройство и выяснил, что российский чип компании «Миландр» не несет никакой полезной нагрузки.

По мнению автора сюжета, единственный смысл установки микроконтроллера в том, чтобы получить больше баллов по локализации (балльная система влияет на закупки), а за полезные функции отвечает тайваньский чип от Realtek. Чтобы доказать это, Горшенин нашел иностранный чип под радиатором и отпаял российский, заменив его проволокой. Несмотря на существенные конструктивные изменения, монитор включился и работал с выполнением всех функций.

Минпромторг поблагодарил Горшенина за активную позицию и готовность сообщать о подобных сомнительных фактах. Ведомство инициировало проверку заключения Торгово-промышленной палаты Россию (ТПП), в котором указанный блогером факт остался без внимания. Также ТПП попросили предоставить список территориальных отделений, в которых есть квалифицированные эксперты в области высокотехнологичной продукции, способные проводить проверки.

Впрочем, в пресс-службе ведомства указали, что за отечественный контроллер монитор LightCom набрал только 30 из 140 баллов, а для вхождения в реестр требовалось 65 баллов в 2023 году и 90 баллов в 2024-м.

В компании — производителе мониторов назвали сюжет Горшенина «черным пиаром», но не объяснили, какую функцию выполняет российский чип. В то же время «Лайтком» пригласил всех желающих приехать в Зеленоград, где расположен склад с мониторами, и попробовать повторить манипуляции блогера.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что в дальнейшем гранты на разработку российского софта в целях импортозамещения начнут выдавать не разработчикам, а заказчикам. Он объяснил, что власти не всегда могут понять, какое предложение перспективно, а какое окажется пустой тратой средств. А если переложить ответственность на компании, то финансовые потери в случае проблем понесут они.